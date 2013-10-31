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وزير لبنانى يطالب بتوسيع الحكومة لتضم العلويين والسريان

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وزير لبنانى يطالب بتوسيع الحكومة لتضم العلويين والسريان وزير لبنانى يطالب بتوسيع الحكومة لتضم العلويين والسريان

طالب وزير الطاقة اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بتوسيع اللبنانية المتعسر تشكيلها (منذ أبريل الماضى) لتضم 32 وزيرا بما يسمح بتمثيل العلويين والسريان فيها.

وقال باسيل- فى رده على سؤال عن موقف "التيار الوطنى الحر" الذى يرأسه العماد ميشال عون من الصيغة الحكومية التى أيدها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله- "نحن مع الموقف الأساسى الذى يقول بتمثيل الكتل بأحجامها، وعندما يقال باعتماد صيغة 9-9-6، (الثلث المعطل لكل من 14 و8) فالسؤال هو: لماذا لا تكون 11-11-8، أى 30 وزيراً بدلا من 24 وزيراً، فيؤدى ذلك إلى إمكان تمثيل واسع لجميع الفرقاء؟.

وأضاف باسيل فى تصريح صحفى، أنه عندما يقول الجميع بحكومة جامعة لماذا نترك أحداً من الفرقاء خارجها، و"طالما اعتمدت صيغ حكومية سابقة بـ30 وزيرا، فلماذا لا يكون عدد الوزراء 32، وعندها يتم تمثيل الذين منعوا من دخول الحكومة، لا سيما العلويين والسريان؟".

وأشار إلى أن أربعة رؤساء طوائف فى لبنان قالوا إنهم يريدون حكومة إنقاذية جامعة"، معتبرا أن "هناك مشكلة حالياً تحدث مع العلويين بغض النظر عن التفاصيل، فلماذا لا نمثلهم؟" (فى إشارة إلى الاشتباكات بين منطقة جبل محسن ذى الأغلبية العلوية وبين التبانة ذات الأغلبية السنية فى طرابلس).

واعتبر أن "صيغة الـ24 وزيرا تستبعد أحزاباً رئيسة، ولذلك نحن مع حكومة من 30 وزيراً، بل من 32 وزيرا، وليكن التوزيع عندها 12-12-8".

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مصر 365

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