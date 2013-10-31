7 ملايين و400 ألف سيارة مبيعات «تويوتا» فى 2013

كتب : ياسر شعبان منذ 49 دقيقة

تمكنت «تويوتا موتورز» من تصدر مبيعات السيارات عالميا، خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجارى، وباعت الشركة اليابانية ووحداتها التابعة 2.5 مليون سيارة، بنسبة ارتفاع 2.85٪ فى الربع الثالث من العام بنهاية سبتمبر الماضى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى باعت تويوتا 7 ملايين و410 آلاف وحدة، بالمقارنة بـ 7 ملايين و250 ألف سيارة لجنرال موتورز، و7 ملايين و30 ألف سيارة لشركة فولكس فاجن.

ومع هذا النمو فى مبيعات الشركة اليابانية الكبرى، فإن المحللين يتوقعون تحقيقها أرباحا قياسية خلال العام المالى الحالى، بالتزامن مع تراجع الين%11 مقابل الدولار حتى الآن خلال عام 2013.

ويرى محللون أن أرباح «تويوتا» ارتفعت%72 إلى 444 مليارا و700 ألف «ين» خلال الربع الماضى، وهو ما يمثل 3 أضعاف المتوقع لشركة جنرال موتورز، وبارتفاع أكثر من%70 بالمقارنة مع متوسط المتوقع لـ«فولكس فاجن».