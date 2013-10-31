«المصرية للسيارات» تفوز بالمركز الأول لمبيعات «هيونداى» فى مصر

كتب : ياسر شعبان منذ 27 دقيقة

إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الشركة المصرية للسيارات، بعد حصولها على المركز الأول فى مبيعات السيارة هيونداى فى مصر للعام السابع على التوالى.

وفى احتفال كبير نظمته شركه «جى بى أوتو»، وكلاء هيونداى فى مصر، تم تكريم الشركة المصرية للسيارات، بحضور المهندس شادى ريان، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذى أكد أن نجاح الشركة جاء نتيجة ثقة كبيرة من جانب المستهلك، فضلاً عن جهود كل العاملين لتقديم أفضل خدمة للعميل. مضيفاً أنه سيبذل المزيد من الجهد للحفاظ على ثقة العميل، وتقديم أفضل ما يناسب المستهلك المصرى من العروض والمزايا الجديدة.