«فيتل» يفوز للمرة الرابعة على التوالى ويلحق بعظماء «الفورميولا وان»

إطارات «بيريللى» لعبت دوراً مهماً فى حسم لقب البطولة

كتب : ياسر شعبان منذ 27 دقيقة

سطر «سباستيان فيتل» اسمه فى كتب التاريخ بصفته أصغر سائق يحرز لقب بطولة العالم لسباقات الفورميولا وان لأربع مرات، بعد فوزه للمرة الثالثة على التوالى بجائزة الهند الكبرى، كما أوجد فريقه «رد بل» لنفسه مكاناً فى سجلات الأرقام القياسية بإحراز لقب الفرق للمرة الرابعة على التوالى.

وهتف «كريستيان هورنر» مدير «رد بل» عبر دائرة الاتصال الخاصة بالفريق عقب انتزاع «فيتل» الفوز بالسباق بفارق 29.8 ثانية عن مواطنه «نيكو روزبرج»، سائق مرسيدس: «لقد قمت بها ببراعة، قيادة رائعة، لقد انضممت إلى ركب العظماء، أنت فى تلك الفئة».

وجاء فوز «فيتل»، البالغ من العمر 26 عاماً، بعد انطلاقه من مركز أول المنطلقين للمرة السادسة على التوالى، ليحقق الفوز الثالث له فى سباق جائزة الهند، ما يعنى أنه لم يكن هناك أى سائق آخر تمكن من تحقيق الفوز باللقب منذ بدء السباق لأول مرة عام 2011.

وبات «فيتل» رابع سائق يحقق الفوز بأربعة ألقاب، فضلاً عن كونه ثالث سائق يحرز اللقب أربع مرات متتالية عقب الألمانى «مايكل شوماخر» بطل العالم سبع مرات، والأرجنتينى الراحل «خوان مانويل فانجيو».

واحتفل السائق الألمانى بإنجازه بقيادة السيارة لتدور حول نفسها مثيرة غباراً فى المسار المستقيم المؤدى إلى حارة الصيانة، وخرج «فيتل» ووقف أمام السيارة وأخذ يقبل مقدمتها امتناناً، وألقى بقفازاته على المدرجات قبل أن يتسلق حائط حارة الصيانة ليحتضن «هورنر» والمصمم «أدريان نيوى».

وقال «فيتل» من على منصة التتويج مع «روزبرج» والفرنسى «رومان جروجان»، صاحب المركز الثالث، الذى انطلق من المركز السابع عشر مع فريق «لوتس»: «أنا فى غاية السعادة، إنه واحد من أفضل أيام حياتى حتى الآن».

وتفوق «فيتل» على «فرناندو ألونسو»، سائق «فيرارى» والمنافس الوحيد له على اللقب، الذى كان بوسعه أن يحبط انتصاراته بفارق 90 نقطة قبل بداية السباق وقبل ثلاثة سباقات أخرى على نهاية الموسم، وهو ما يساوى 75 نقطة. ويمتلك «فيتل» الآن 322 نقطة مقابل 207 نقاط لصالح «ألونسو». كما رفع «رد بل» رصيده إلى 470 نقطة فى صدارة ترتيب الفرق، متفوقاً على «فيرارى» الذى أنهى الموسم برصيد 313 نقطة، مقتنصاً المركز الثانى من «مرسيدس».

ولعبت اختيارات الإطارات دوراً حاسماً، إذ نصحت شركة «بيريللى» التى تتولى تزويد الفرق باستخدام الإطارات اللينة لمدة 15 لفة كحد أقصى ثم الإطارات المتوسطة لمدة 35 لفة، رغم أن «جروجان» استخدمها 46 لفة.