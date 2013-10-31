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41 مخالفة حرق قش الأرز للفلاحين بقرى دمياط

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41 مخالفة حرق قش الأرز للفلاحين بقرى دمياط 41 مخالفة حرق قش الأرز للفلاحين بقرى دمياط

أعلن ديوان عام محافظة دمياط، فى بيان صادر عنه اليوم، الخميس، أن اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط صدق على الموافقة على ما اتخذ من إجراءات تأجير المكابس، وكذلك قرارات اللجنة المشكلة لتحديد سعر كبس قش الأرز بواقع 100 جنيه للفدان على أن توضع حصيلة التأجير بحساب صندوق النظافة بالوحدة المحلية.

كما تم تأجير عدد 11 مكبساً ويتم استخدام الجرارات الزراعية فى حملات النظافة بالقرى.

كما أسفرت جهود لجان المتابعة بقرى المحافظة عن تحرير 41 محضر حرق قش الأرز للمخالفين بقرى دمياط.

وشدد منصور على ضرورة تطبيق إجراءات رادعة لمواجهة مرتكبى مخالفة حرق قش الأرز.
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