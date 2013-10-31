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محافظ ينبع يلتقي مدير رعاية الشباب

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محافظ ينبع يلتقي مدير رعاية الشباب محافظ ينبع يلتقي مدير رعاية الشباب

 فيصل الربياوي (ينبع)

بحث محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم بمكتبه بالمحافظة أمس مع مدير عام مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن مصباح عمار، مجمل الأمور المتعلقة بالشأن الشبابي بالمحافظة خاصة ما يتعلق بالنشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي.وأكد مدير مكتب رعاية الشباب بمنطقة المدينة المنورة حرص الرئاسة العامة لرعاية الشباب على دعم الأنشطة الشبابية في جميع المجالات، مبينا أنه سيكون لمحافظة ينبع نصيب من هذه الأنشطة، مقدما شكره لمحافظ ينبع على دعمه وجهوده لكافة المناشط التي يقيمها المكتب بالمحافظة.يذكر أن أهم القضايا التي تطالب بها الأندية في المحافظة، توفير مكتب دائم لرعاية الشباب لتسجيل اللاعبين والتواصل في الأمور الإدارية.

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