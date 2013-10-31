خيرية الزواج: التحاق الشاب والفتاة بالبرنامج التأهيلي شرط للمساعدة

أحمد السلمي (جدة)

قدمت الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة دعما لـ62.054 عريسا وعروسا ضمن جهودها لتقديم العون للشباب والفتيات الراغبين في الزواج وبناء الأسر الصالحة في المحافظة.وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية قاضي محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العثيم، أن الجمعية تسعد بالتعاون الكبير مع رجال الأعمال لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج، مقدما شكره لجميع من يساهم مع الجمعية ويدعمها.من جانبه أوضح مدير عام الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة المكلف عبدالله علي عارف، أن الجمعية وفرت جهودها لمساعدة الشباب وتيسير الزواج وتذليل العقبات أمام الراغبين فيه، مشيرا إلى أن الجمعية تقدم المساعدات للشباب والفتيات تشمل القروض الميسرة والزكاة و الأثاث والهدايا التي يحصل عليها العرسان، إضافة الى استفادتهم من برنامج التخفيضات بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص لتخفيف أعباء الزواج والتي تشمل قصور الأفراح والمطابخ ومحال الأجهزة المنزلية والكهربائية. وبين عارف، أن الجمعية تسعى لتقديم المساعدة والعون للشباب والفتيات الراغبين في الزواج وبناء الأسرة الصالحة ضمن الخطوات التي تخطوها لخدمة الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات عليه، مشيرا إلى اشتراط التحاق الشاب والفتاة بالبرنامج التأهيلي قبل الزواج الذي تقدمه وتعده الجمعية كجرعة وقائية ضد الطلاق بالتعاون مع نخبة من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري.