مشعل بن ماجد يتسلم إصدارات كرسي الدراسات وقضايا التستر التجاري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه أمس مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة المشرف على كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وعدداً من الباحثين في هذا المجال. وخلال الاستقبال تسلم سمو محافظ جدة عددا من الإصدارات الخاصة بالكرسي حملت عدة عناوين منها «التستر التجاري ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي»، و«التستر التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي»، و«دراسة مسحية استطلاعية عن التستر التجاري بمحافظة جدة».وأكد الدكتور فاضل أن أهمية كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري تكمن في تأثير التستر التجاري على النواحي الاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والاجتماعية، وإجراء الدراسات العلمية المتعمقة؛ لإبعاد ظاهرة التستر التجاري، وتعارض ظاهرة التستر مع تبني المملكة لسياسات الاقتصاد المفتوح، وبيان تأثير التستر على الاستثمار الأجنبي، وذلك في إطار رسالته،التي تتركز في تطوير مقترحات علمية عملية متكاملة لمعالجة قضايا التستر التجاري بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية والقانونية، والسياسية.ونوه أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري الدكتور عبدالعزيز أحمد دياب، بأن الكرسي يسهم في تحقيق بعض أهداف الجامعة المتمثلة في البحث العلمي، وخدمة المجتمع من خلال محوره الاقتصادي لدراسة الآثار الإيجابية والسلبية، التي يخلفها التستر التجاري، المتمثلة في التأثير السلبي علي حسابات الدخل القومي، وميزان المدفوعات بزيادة التسرب، وارتفاع معدلات البطالة، كذلك زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية وزيادة حالات الغش التجاري ومزاولة كثير من الوافدين للتجارة غير المشروعة وظهور مشكلات الاقتصاد الخفي، وظهور أنماط من الجرائم المرتبطة بالحصول على المال؛ مما يغير ملامح البناء المجتمعي في المملكة.