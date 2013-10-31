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انطلاق أول برنامج لاكتشاف المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي

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انطلاق أول برنامج لاكتشاف المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق أول برنامج لاكتشاف المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب : هشام أمين الأربعاء 30-10-2013 15:09

ينطلق منتصف نوفمبر المقبل أول برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ودون لجان للتحكيم تؤثر على قرار الجمهور أو ترفض المتسابق، حيث الجمهور هو صاحب القرار الأول والأخير في الحكم على المواهب، واختيار من يستحق لقب النسخة الأولى من برنامج "Star Online Talent Arabia".

ويتيح البرنامج الفرصة للشباب الذين لديهم موهبة سواء في الغناء أو التمثيل أو غير ذلك، لعرض موهبتهم من خلال مقطع مدته لا تتعدى دقيقتين، وعرضه أمام الملايين من المشاهدين العرب من خلال صفحات البرنامج، كما سيشارك عدد من نجوم الوطن العربي بتقديم النصائح للمتسابقين بعد اجتياز المرحلة الأولى.

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