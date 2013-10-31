انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للمعهد الطبى القومى بدمنهور

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للمعهد الطبى القومى بدمنهور لأمراض الأطفال حديثى الولادة بفندق جرين بلازا بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب الغنيمى، مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور.

بحضور كل من " الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نائباً عن وزيرة الصحة، حضر المؤتمر أكثر من 200 من أساتذة وعلماء طب الأطفال بمصر من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ويستمر المؤتمر لمدة يومين من 30 أكتوبر الجارى إلى 31 أكتوبر.