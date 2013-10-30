موسكو تعرب عن قلقها بخصوص استخدام الكيميائى من قبل متطرفين بسوريا

موسكو (أ. ش. أ)

أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الأنباء الجديدة عن استخدام السلاح الكيميائى من قبل متطرفين فى الأراضى السورية.

وقالت الخارجية فى بيان لها أوردته قناة روسيا اليوم الأربعاء، إن موسكو قلقة من الأنباء التى وردت بشأن استخدام المسلحين للسلاح الكيميائى ضد الأكراد فى بلدة رأس العين، القريبة من الحدود التركية.

وأشارت الخارجية إلى أن "هذه المعلومات تحتاج إلى التأكد منها بدقة والتحقيق فيها"، مضيفة أن الجماعات الجهادية، ولا سيما "جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية فى العراق والشام" كثفت فى الفترة الأخيرة أعمالها ضد السكان الأكراد، الذين يعيشون فى شمال شرق سوريا، حيث حاصر المسلحون عددا من المراكز الأهلية الكردية، مما زاد من صعوبة الوضع الإنسانى المعقد للغاية أصلا بالمنطقة التى لا يزال سكانها بأمس الحاجة إلى المواد الغذائية والأدوية".