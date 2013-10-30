سلطنة عمان تعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجى

قالت صحف محلية اليوم الأربعاء، أن سلطنة عمان أعلنت عن أول حالة إصابة بمتلازمة الجهاز التنفسى الشرق أوسطى (ميرز) المعروف بالفيروس التاجى، لتصبح رابع دولة خليجية تعلن عن حالات إصابة بهذا المرض، منذ ظهوره لأول مرة فى السعودية العام الماضى.

ونقلت الصحف العمانية عن وكيل شؤون السياسات الصحية محمد بن سيف الحوسنى، قوله إن المريض نقل إلى مستشفى فى نزوى وهى بلدة جنوب غربى العاصمة مسقط، إثر إصابته بعدوى فى الصدر.

وظهر الفيروس التاجى الذى يتسبب فى إصابة المريض بالسعال وارتفاع درجة الحرارة والالتهاب الرئوى فى السعودية العام الماضى، كما ظهرت حالات فى الخليج وتونس وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وقالت صحيفة أومان أوبزيرفر، إن المريض حالته مستقرة وإنه أصيب بالفيروس عقب اتصاله بشخص من خارج البلاد.

ونقلت الصحيفة عن الحوسنى قوله، إن الموقف تحت السيطرة ولا داعى للذعر.

وفى وقت سابق من الأسبوع، أعلن المجلس الأعلى للصحة فى قطر، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة لرجل من المقيمين الأجانب عمره 23 عاما.

وقال المجلس أيضا، إن قطريا مصابا شفى من المرض وخرج من المستشفى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضى، أن عدد حالات المرض المؤكدة على مستوى العالم بلغ 102 حالة توفى نصفهم تقريبا.

وفى دراسة عن الحيوان الذى يمكن أن يكون "موطن العدوى" ويساعد على انتشارها، قال علماء الشهر الماضى إنهم توصلوا إلى أدلة قوية على انتشار الفيروس التاجى بين الجمال العربية ذات السنام الواحد فى منطقة الشرق الأوسط.