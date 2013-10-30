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وزيرة الصحة تزور مستشفى أوسيم المركزي بشكل مفاجئ..وتتفقد "ناصر العام"

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وزيرة الصحة تزور مستشفى أوسيم المركزي بشكل مفاجئ..وتتفقد "ناصر العام" وزيرة الصحة تزور مستشفى أوسيم المركزي بشكل مفاجئ..وتتفقد "ناصر العام"

كتب : طارق عبد العزيز منذ 28 دقيقة

قامت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لمستشفى أوسيم المركزي، وذلك في إطار عدد من الجولات التي تقوم بها، للمتابعة الميدانية للخدمات الصحية بالمستشفيات والوقوف على أوجه القصور وتلافيها.

وخلال زيارتها المفاجئة للمستشفى، تفقدت وزيرة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، حيث أمرت بتدعيم المستشفى بعدد من الأطباء الأخصائيين، وذلك استجابة لمطالب الأطباء العاملين بها، بعد جلسة قصيرة استمعت فيها لمطالبهم من أجل تطوير الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، كما أمرت بنقل ثلاثة أطفال بينهم توأم يحتاجون لحضانات ذات رعاية متميزة من مستشفى أوسيم المركزي إلى مستشفيي منشية البكري والمطرية التعليمي.

في غضون ذلك، زارت وزيرة الصحة تفقدية لمستشفى ناصر العام، لمتابعة أعمال التجهيزات النهائية بها، كما أمرت بتيسير كل المعوقات للانتهاء من تجهيز المستشفى تمهيدًا لافتتاحها.

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