مصر تضع أول خريطة وبائية لمواجهة إنفلونزا الطيور في الشتاء

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وضع أول خريطة وبائية لمرض إنفلونزا الطيور؛ للمساعدة في مواجهتها خلال الموسم الشتوي المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الوفد الأوروبي والذي يشمل خبراء بيطريين يقومون حاليا بزيارة لمصر، حيث تم بحث الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مواجهة الأمراض الوبائية.

وقال بيان لوزارة الزراعة نشر اليوم، إنه تم الاتفاق مع الوفد الأوروبي على وضع الخريطة الوبائية للمرض؛ بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرار السليم ووضع خطط دقيقة لمكافحة الأمراض الوبائية.

وأضاف أنه تم دراسة العديد من الدراسات العلمية التي شارك فيها العديد من الجامعات المصرية إلى جانب جامعة ليفربول والمعمل المرجعي لإنفلونزا الطيور بإيطاليا التابع لمنظمة صحة الحيوان العالمية لتحديد مسببات نفوق الدواجن في مصر، حيث تبين تراجع مرض إنفلونزا الطيور إلى المرتبة الثالثة في نفوق الدواجن ليتصدر مرضى النيوكاسل والالتهاب الشعبي الهوائي قائمة الأمراض الداجنة المسببة للنفوق.