اتفاقية جديدة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 66 ألف منزل جديد فى مصر

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع شركة طاقة عربية عقد إمداد الغاز الطبيعى إلى 66 ألف عميل جديد كمرحلة أولى فى العديد من المناطق الجاهزة للعمل، وذلك تماشيا مع حزمة الإجراءات التحفيزية التى تتخذها الحكومة بهدف سرعة وتيرة عملية تنمية السوق المحلى، ومن أجل الوفاء باحتياجات السوق المصرى من الغاز الطبيعى، وفقا للإستراتيجية الطموحة التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقالت باكينام كفافى الرئيس التنفيذى لشركة طاقة عربية فى تصريحات خاصة، إن هذه الاتفاقية الجديدة التى تأتى تتويجا لمجهودات الشركة فى مجال توزيع الطاقة بمصر على مدى أكثر من 16 عاما فى مجال توزيع الطاقة، بدأت الخطوات التنفيذية لها بالفعل، مشيرة إلى أن الشركة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة تعزيز نشاطها، وتوسيع خدماتها فى مختلف المحافظات المصرية، وتحديدا فى منطقة الدلتا وصعيد مصر لضمان وصول الغاز الطبيعى لكافة أطياف المجتمع المصرى.

وأضافت أن شركة طاقة عربية تستهدف أيضا إقامة وتشغيل شبكات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث تقوم بتوزيع الغاز الطبيعى وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتسويق المنتجات البترولية.

جدير بالذكر أن شركة طاقة عربية نجحت فى التوسع بعملياتها إلى خارج السوق المصرى لتصبح منافسا قويا فى قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك استثمارات تقدر بنحو 2ر1 مليار جنيه، حيث توفر خدماتها عبر أربعة قطاعات تابعة لها، هى طاقة جاز، وطاقة كهرباء، وطاقة للهندسة والمقاولات، وطاقة لتسويق المنتجات البترولية، وتقوم بتشغيل 25 محطة وقود، وتوزيع أكثر من 880 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.