مفاجأة .. بالباسبور المصري تستطيع دخول أكثر من 27 دولة بدون تأشيرة

غانا التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 90 يوم من تاريخ الوصول يعنى لو هتزور البلد لمده ماتزيدش عن ثلاثة شهور مش محتاج تطلع تأشيرة.

غينيا التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 90 يوم من تاريخ الوصول.

السودان التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 30 يوم من تاريخ الوصول.

توجو ليها تأشيره بتخدها فى المطار لمده أقصاها 7 أيام!!!

أوغندا ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول.

زامبيا ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول.

زيمبابوي ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول ثلاث شهور كزياره وشهر واحد بيزنس فيزا.

نيجى بقى الأمريكتين ::

دومينيكا " بالإنجليزية: Dominica هي دولة جزيرية تقع في جزر الأنتيل الكبرى في البحر الكاريبي. وهي ليست جمهورية الدومينيكان التي تقع أيضاً في الكاريبي. التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 21 يوم من تاريخ الوصول.

جرينادا (بالإنجليزية: Grenada) هي جزيرة تقع في جنوب شرق البحر الكاريبي,التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 14 يوم من تاريخ الوصول.

هايتى (بالإنجليزية: Haiti) إحدي دول البحر الكاريبي , التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 90 يوم من تاريخ الوصول.

سانت فنسينت والجرينادنيز (بالإنجليزية: Saint Vincent and the Grenadines) هي دولة ذات سيادة مستقلة تقع في الكاريبي.

التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 30 يوم من تاريخ الوصول.

سانت كيتس ونيفيس (بالإنجليزية: Saint Kitts and Nevis) إحدي دول البحر الكاريبي , التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 90 يوم من تاريخ الوصول.

وأما بالنسبه لقارة آسيا::

14- هونغ كونغ من أقطاب الصناعة، المال والتجارة في العالم , التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 90 يوم من تاريخ الوصول.

الأردن التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 30 يوم من تاريخ الوصول.

كوريا الجنوبية التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 30 يوم من تاريخ الوصول.

ماكاو منطقة صغيرة تقع على السواحل الجنوبية للصين، تعتبر ماكاو جذابة للسائحين لوجود العديد من الكازينوهات فيها ولانتشار القمار وكونه قانونيا فيها.

التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 90 يوم من تاريخ الوصول.

جزر مالديف بالمحيط الهندي ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول لمده أقصاها 30 يوم.

ماليزيا التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 90 يوم من تاريخ الوصول.

تيمور الشرقية ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول لمده أقصاها 30 يوم.

اليمن ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول لمده أقصاها 90يوم.

وبالاضافة الى دول أخرى مثل :

ميكرونيسيا ](بالإنجليزية: Federated States of Micronesia) وهى جزيره فى المحيط الهادى , التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 30 يوم من تاريخ الوصول.

نييوي (Niue) هي جزيرة مرجانية تابعة لنيوزيلندا. التأشيرة ليست مطلوبه لمده أقصاها 30 يوم من تاريخ الوصول.

بالاو وهى جزيره فى المحيط الهادى. , ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول لمده أقصاها 30 يوم.

26- ساموا هي دولة مستقلة تشمل مجموعة من الجزر في جنوب المحيط الهادي , ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول لمده أقصاها 60 يوم.

توفالو وهى جزيره فى المحيط الهادى. ليها تأشيره بتخدها فى المطار عند الوصول لمده أقصاها 30 يوم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads