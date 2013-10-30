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ارتفاع عدد حالات الغدة النكافية بأسوان إلى 40 حالة

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ارتفاع عدد حالات الغدة النكافية بأسوان إلى 40 حالة ارتفاع عدد حالات الغدة النكافية بأسوان إلى 40 حالة

أعلن مدير إدارة الطب الوقائى بصحة أسوان الدكتور على على محمد، أنه تم اليوم اكتشاف ثلاث حالات مصابة بالغدة النكافية فى مدارس أسوان، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة منذ شهر سبتمبر الماضى، وحتى الآن إلى 40 حالة تماثل منهم للشفاء37 حالة.

وقال على إن الحالات الثلاثة التى تم اكتشافها اليوم قدم لها العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع نقل العدوى إلى باقى تلاميذ المدارس.
> والحالات المكتشفة اليوم، هم كرستين جاد نعيم بمدرسة كيما الابتدائية، وأحمد السيد حسن بمدرسة خور عواضة الابتدائية والحالة الثالثة شاذلى محمود بمدرسة الخور بحرى الابتدائبة بكوم أمبو، وتم منح الحالات الثلاثة إجازة حتى يتماثلوا للشفاء.
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مصر 365