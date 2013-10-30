وزير الاستثمار يفتتح فعاليات إطلاق "أكاديمية بداية" السبت المقبل

يفتتح وزير الاستثمار أسامة صالح، فعاليات إطلاق "أكاديمية بداية للشركات الناشئة" والذى ينفذ بالتعاون بين مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التابع لوزارة الاستثمار) ومجلس الشرق الأوسط للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبى).

كما سيحضر اللقاء الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلو مجتمع الأعمال وما يقرب من 20 فريق عمل من الفرق المشاركة فى ورش عمل الأكاديمية، وذلك يوم السبت المقبل.

الجدير بالذكر، أن برنامج "أكاديمية بداية للشركات الناشئة" يقوم على تقوية وثقل مهارات المشاركين ومساعدتهم على البدء فى تنفيذ مشروعاتهم من خلال الاستفادة من الإمكانات والموارد المحدودة والمتاحة لهم.

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