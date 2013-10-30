أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات إطلاق "أكاديمية بداية" السبت المقبل

Google+ Print
وزير الاستثمار يفتتح فعاليات إطلاق "أكاديمية بداية" السبت المقبل وزير الاستثمار يفتتح فعاليات إطلاق "أكاديمية بداية" السبت المقبل

يفتتح وزير الاستثمار أسامة صالح، فعاليات إطلاق "أكاديمية بداية للشركات الناشئة" والذى ينفذ بالتعاون بين مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التابع لوزارة الاستثمار) ومجلس الشرق الأوسط للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبى).

كما سيحضر اللقاء الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلو مجتمع الأعمال وما يقرب من 20 فريق عمل من الفرق المشاركة فى ورش عمل الأكاديمية، وذلك يوم السبت المقبل.

الجدير بالذكر، أن برنامج "أكاديمية بداية للشركات الناشئة" يقوم على تقوية وثقل مهارات المشاركين ومساعدتهم على البدء فى تنفيذ مشروعاتهم من خلال الاستفادة من الإمكانات والموارد المحدودة والمتاحة لهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365