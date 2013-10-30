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"الأزهر": طلاب "المحظورة" يديرون عملية منظمة لتخريب الجامعة

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"الأزهر": طلاب "المحظورة" يديرون عملية منظمة لتخريب الجامعة "الأزهر": طلاب "المحظورة" يديرون عملية منظمة لتخريب الجامعة

قال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه لا بد من استمرار قوات الأمن داخل الجامعة لفترة، موضحا أن طلاب الإخوان "المحظورة" يديرون عملية منظمة لتدمير الجامعات، والبداية من جامعة الأزهر ويخربون كل ما هو صالح فى المجتمع.

وأضاف حسنى، خلال اتصال هاتفى لفضائية "الأولى"، بالتليفزيون المصرى، اليوم الأربعاء، أنه لابد من عودة الحرس الجامعى، وتتدخل بيد من الحديد على كل الذين يخربون جامعة الأزهر.

ولفت إلى أن الكاميرات رصدت استعانة طلاب الإخوان بأفراد من خارج الجامعة، ولابد من اتخاذ إجراء رادع تجاه الطلاب.

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مصر 365

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