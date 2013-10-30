سلطنة عمان تعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي

كتب : رويترز الأربعاء 30-10-2013 13:16

قالت صحف محلية، اليوم، إن سلطنة عمان أعلنت عن أول حالة إصابة بمتلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطي "ميرز" المعروف بالفيروس التاجي؛ لتصبح رابع دولة خليجية تعلن عن حالات إصابة بهذا المرض منذ ظهوره لأول مرة في السعودية العام الماضي.

ونقلت الصحف العمانية عن وكيل شؤون السياسات الصحية محمد بن سيف الحوسني، قوله إن المريض نقل إلى مستشفى في نزوي وهي بلدة جنوب غربي العاصمة مسقط إثر إصابته بعدوى في الصدر.

وظهر الفيروس التاجي الذي يتسبب في إصابة المريض بالسعال وارتفاع درجة الحرارة والالتهاب الرئوي في السعودية العام الماضي، كما ظهرت حالات في الخليج وتونس وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وقالت صحيفة أومان أوبزيرفر، إن المريض حالته مستقرة وإنه أصيب بالفيروس عقب اتصاله بشخص من خارج البلاد، ونقلت الصحيفة عن الحوسني قوله إن الموقف تحت السيطرة ولا داعي للذعر.

وفي وقت سابق من الأسبوع أعلن المجلس الأعلى للصحة في قطر أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة لرجل من المقيمين الأجانب عمره 23 عامًا، وقال المجلس أيضًا إن قطريًا مصابًا شفي من المرض وخرج من المستشفى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن عدد حالات المرض المؤكدة على مستوى العالم بلغ 102 حالة توفي نحو نصفهم.

وفي دراسة عن الحيوان الذي يمكن أن يكون "موطن العدوى" ويساعد على انتشارها، قال علماء الشهر الماضي إنهم توصلوا إلى أدلة قوية على انتشار الفيروس التاجي بين الجمال العربية ذات السنام الواحد في منطقة الشرق الأوسط.