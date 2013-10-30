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السجن 3 أشهر لناشط حقوقي سعودي وقع عريضة تنتقد أحكاما بحق موقوفين

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السجن 3 أشهر لناشط حقوقي سعودي وقع عريضة تنتقد أحكاما بحق موقوفين السجن 3 أشهر لناشط حقوقي سعودي وقع عريضة تنتقد أحكاما بحق موقوفين

كتب : أ ف ب الأربعاء 30-10-2013 11:42

قال الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، إن محكمة في جدة أصدرت أمس حكما بسجنه ثلاثة أشهر، بتهمة توقيع عريضة تنتقد أحكاما بحق موقوفين وأحداث القطيف.

وأضاف أبو الخير أن الغرفة الابتدائية في المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت الحكم بسبب "توقيعي على بيان إصلاحيي جدة وأحداث القطيف"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم خلال المهلة الزمنية المحددة ومدتها شهر.

يشار إلى أن أحكام السجن لن تصبح نافذة إلا بعد قرار محكمة الاستئناف.

ومن جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن محكمة جدة الجزائية المتخصصة أصدرت الحكم بسبب "توقيع أبو الخير، وهو محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، عريضة عام 2011 تنتقد قسوة السلطات إزاء موقوفين في قضية إصلاحيي جدة".

واتهمت المحكمة في حينها 16 شخصا غالبيتهم من "حزب الأمة الإسلامية" القريب من جماعة الإخوان المسلمين، بأنهم يدبرون انقلابا على الحكم.

وأوضح أن "هذه القضية هي الأولى في محكمة جدة منذ سنتين، وهناك القضية الثانية أمام المحكمة المتخصصة في الرياض بعد أربعة أيام".

وأبو الخير متهم أساسا بـ"ازدراء" السلطات القضائية و"التواصل" مع منظمات أجنبية.

وأكدت جهات حقوقية في يونيو 2012، أن "الادعاء يتهم أبو الخير بازدراء القضاء وتشويه سمعة أحد القضاة، والتواصل مع منظمات أجنبية، وتوقيع بيان طالب بإطلاق سراح معتقلي القطيف وجدة"، وهو البيان الذي وقعه سنة وشيعة خريف 2011.

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