أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مصادر: جهات سيادية تعثر على أجهزة تنصت حديثة فى «الاتحادية»

Google+ Print
مصادر: جهات سيادية تعثر على أجهزة تنصت حديثة فى «الاتحادية» مصادر: جهات سيادية تعثر على أجهزة تنصت حديثة فى «الاتحادية»

كتب : مصطفى فهمى منذ 4 دقائق

كشفت مصادر رسمية بمجلس الوزراء عن أن أجهزة سيادية عثرت على أجهزة تنصت حديثة ومتطورة جداً داخل قصر الاتحادية الرئاسى. وأوضحت أن من بين الأجهزة المضبوطة أجهزة على شكل ورد أو شرائط لاصقة، كما كشفت عن وصول فريق سيادى إلى مجلس الوزراء لإجراء عملية تفتيش شامل، بحثاً عن أجهزة تنصت، كإجراء احترازى على خلفية ما أُثير عن تجسس أمريكا على بعض الدول، ومن بينها ، على أن ترفع تلك الجهات تقارير حال وجود أجهزة تنصت داخل المجلس من عدمه، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تجرى عملية تفتيش للأماكن السيادية التى من المحتمل أن يكون قد زُرع بها أجهزة تنصت. وقال عدد من العاملين بمجلس الوزراء: إن نوعاً من السرية التامة فُرض داخل المجلس لمنع تسرب أى معلومات بشأن عملية التفتيش، وإن علمية البحث تتم على قدم وساق، وساعد على ذلك سفر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، وعدم وجود مسئولين بالمجلس. ولم تنته عملية التفتيش حتى مثول الجريدة للطبع. وأضافت المصادر أن الهدف من زرع تلك الأجهزة فى الأماكن السيادية هو مراقبة كل ما يحدث داخل الدولة، خاصة فى الأماكن التى تتعلق بصناع القرار، ومن بينها مقر ، لكنهم لم يتعرفوا حتى الآن على هوية من تورط فى زرع أجهزة التنصت فى تلك الأماكن. فيما رفض مصدر رئاسى التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة أو صحيحة بهذا الشأن ليتم التعليق عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط