مصادر: جهات سيادية تعثر على أجهزة تنصت حديثة فى «الاتحادية»

كتب : مصطفى فهمى منذ 4 دقائق

كشفت مصادر رسمية بمجلس الوزراء عن أن أجهزة سيادية عثرت على أجهزة تنصت حديثة ومتطورة جداً داخل قصر الاتحادية الرئاسى. وأوضحت أن من بين الأجهزة المضبوطة أجهزة على شكل ورد أو شرائط لاصقة، كما كشفت عن وصول فريق سيادى إلى مجلس الوزراء لإجراء عملية تفتيش شامل، بحثاً عن أجهزة تنصت، كإجراء احترازى على خلفية ما أُثير عن تجسس أمريكا على بعض الدول، ومن بينها مصر، على أن ترفع تلك الجهات تقارير حال وجود أجهزة تنصت داخل المجلس من عدمه، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تجرى عملية تفتيش للأماكن السيادية التى من المحتمل أن يكون قد زُرع بها أجهزة تنصت. وقال عدد من العاملين بمجلس الوزراء: إن نوعاً من السرية التامة فُرض داخل المجلس لمنع تسرب أى معلومات بشأن عملية التفتيش، وإن علمية البحث تتم على قدم وساق، وساعد على ذلك سفر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، وعدم وجود مسئولين بالمجلس. ولم تنته عملية التفتيش حتى مثول الجريدة للطبع. وأضافت المصادر أن الهدف من زرع تلك الأجهزة فى الأماكن السيادية هو مراقبة كل ما يحدث داخل الدولة، خاصة فى الأماكن التى تتعلق بصناع القرار، ومن بينها مقر الحكومة، لكنهم لم يتعرفوا حتى الآن على هوية من تورط فى زرع أجهزة التنصت فى تلك الأماكن. فيما رفض مصدر رئاسى التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة أو صحيحة بهذا الشأن ليتم التعليق عليها.