سفير جورجيا بالقاهرة: بدء تسيير طيران شارتر بين شرم الشيخ وتبيليسى

صرح "أرشيل دزولياشفيلى"، سفير جورجيا لدى مصر، بأنه تم تسيير رحلة طيران شارتر أسبوعية، بين شرم الشيخ وتبيليسى، وذلك فى إطار الجهود لتعزيز التعاون بين مصر وجورجيا فى مجال السياحة، وزيادة عدد السائحين الجورجيين فى مصر.

وأضاف السفير أن أول طائرة تحمل سائحين جورجيين، وصلت إلى شرم الشيخ منذ ثلاثة أيام، بعد أن ألغيت عدة رحلات سابقة، نظرًا للظروف التى مرت بها مصر.

ونوه السفير إلى أنه من المتوقع أن يزيد عدد رحلات طائرات شارتر إلى شرم الشيخ مع بداية عام 2014، موضحًا أنه توجد رحلة طيران شارتر أخرى بين القاهرة وتبيليسى، وأن الجهود تُبذل من الجانبين لتحويلها إلى رحلة طيران دورية.