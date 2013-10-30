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صعوبات التعلم وأسبابه في ندوة علمية

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 حسين هزازي (جدة)

تنظم اللجنة النفسية التابعة للغرفة التجارية والصناعية بجدة مساء غد (الخميس)، ندوة بعنوان «صعوبات التعلم بين المواقع والمجهول».وأوضح نائب رئيس اللجنة النفسية بالغرفة التجارية جزاء بن مرزوق المطيري، أن الندوة تهدف إلى توضيح مفهوم صعوبات التعلم، وأسبابه، ومظاهره، وطرق علاجه إضافة إلى شرح كيفية التفريق بين من يعاني مشكلات صعوبات في التعلم، وبين الطفل الضعيف دراسيا وطرق علاج المشكلة عند الطفل ليصبح متقدما دراسيا وبمستوى أقرانه من الطلاب.وأشار المطيري، إلى أن الندوة ستعقد مساء غد الخميس بمبنى الغرفة في قاعة ملتقى أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن المتحدثين في الندوة هم نخبة من الاستشاريين النفسيين وهم الدكتور مهند غازي عابد والدكتور حسين عبدالمجيد النجار أستاذ صعوبات التعلم بجامعة الملك عبدالعزيز، ومحمد بن عبدالله الغامدي عضو اللجنة النفسية، وجزاء بن مرزوق المطيري نائب رئيس اللجنة النفسية. إلى ذلك أكد الدكتور مهند عابد، أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يمتلكون الذكاء العادي أو فوق المتوسط وربما العالي ومن ثم فإنهم يكونون أكثر وعيا بنواحي فشلهم الدراسي في المدرسة، كما يكونون أكثر استشعارا بانعكاسات ذلك على البيت، مبينا أن ذلك الوعي يولد لديهم أنواعا من التوترات النفسية و الاحباطات التي تتزايد تأثيراتها الانفعالية بسبب عدم قدرتهم على تغيير وضعهم الدراسي وانعكاسات هذا الوضع في كل من المدرسة والمنزل.وقال عابد: «إننا حين لا نعمل على الاهتمام بالكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم إنما نهيئ الأسباب لنمو هؤلاء الأطفال تحت ضغط الإحباطات والتوترات النفسية».من جهته أكد رئيس اللجنة النفسية الدكتور مسفر المليص، أن الدعوة للحضور مجانية وعامة.

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