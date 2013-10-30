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«الإخوان المنشقون» يواجهون جولات «التنظيم» فى الخارج

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«الإخوان المنشقون» يواجهون جولات «التنظيم» فى الخارج «الإخوان المنشقون» يواجهون جولات «التنظيم» فى الخارج

كتب : محمد طارق منذ 2 دقيقة

أطلق عدد من شباب الإخوان المنشقين عن «التنظيم» حملة للترويج لـ«خارطة الطريق» بالخارج، والتصدى لجولة أعضاء ما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، التابع للتنظيم، الأوروبية، لتشويه الجيش، وتشمل الحملة جولات فى الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال عمرو عمارة، منسق تحالف شباب الإخوان المنشق عن التنظيم: إن شباب الإخوان المنشقين دشنوا حملة لدعم «خارطة الطريق» والدفاع عن ثورة 30 يونيو والرد على الجولة الأوروبية لبعض قيادات الإخوان بالخارج لتشويه الجيش ومحاولة إقناع الغرب بأن ما حدث «انقلاب عسكرى»، وليس ثورة شارك فيها جميع أطياف الشعب.

وأضاف لـ«الوطن» أن الحملة ستتضمن شقين، الأول: إجراء عدد من اللقاءات الإعلامية لنقل الصورة الحقيقية التى تحدث فى ، خصوصاً فيما يتعلق بمحاولات «التنظيم» لإسقاط البلد وهدم أركانه، والرد على ادعاءاته فيما يتعلق بثورة 30 يونيو. وأوضح «عمارة» أن الشق الثانى سيتضمن تشكيل وفد للسفر إلى الخارج للترويج لنتائج 3 يوليو، وإقناع العالم الخارجى بسحب تعاطفه مع «الإخوان»، مشيراً إلى أن أبرز الأسماء المشاركة فى الحملة حتى الآن هم: «سامح عيد، مصطفى محمود، أحمد الهلباوى»، مطالباً القائمين على إدارة البلد بدعم الحملة فى مشروعها الوطنى. من جانبه، وصف إسلام الكتاتنى، أحد شباب «الإخوان» المنشقين، الجولة الأوروبية لقيادات «التحالف الوطنى» بـ«الخيانة العظمى»، مشيراً إلى أن التنظيم يحاول استغلال جميع موارده البشرية والمادية، سواء بالداخل من خلال نشر موجات العنف بالبلد، أو بالخارج من خلال الاستقواء بالغرب وتحريك الدعاوى القضائية ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع. وأضاف لـ«الوطن» أنه رغم اختلافنا السابق مع المجلس العسكرى، فإننا لم نشوه الجيش أو حاولنا تقسيمه وهدمه من الداخل، مطالباً أجهزة الدولة بالتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات الإخوان المستميتة لاسترجاع «الكرسى» حتى لو على حساب مصلحة البلد.

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