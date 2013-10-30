حائل تغتسل بمياه الأمطار

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مختلف أرجاء منطقة حائل وتبلدت السماء بغيوم الخريف أو ما يعرف بالوسمي وبحسب كبار السن والمهتمين بالحالة المناخية فإن أمطار هذا الفصل من العام تشير إلى نمو نباتات حولية محددة كالكمأة (الفقع) وأعشاب موسمية مثل الربلة والجريد والأقحوان التي يبدأ موسمها منذ اليوم العشرين من الشهر الجاري وحتى 52 يوما مقبلا وحينها تدخل المربعانية وهي شدة البرد. وقد شملت الأمطار مدينة حائل وجبل أجا ومحيط المدينة حتى 50 كم فيما كانت هناك أمطار متوسطة إلى خفيفة في القطاع الجنوبي من منطقة حائل ناحية محافظة الغزالة والحائط والسليمي وكذلك في القطاع الغربي نواحي محافظتي الشملي وموقق، أما في القطاع الشرقي فشملت محافظتي الشنان وسميراء ومدن فيد والكهفة والأجفر، وفي الشمال استقبلت محافظة بقعاء زخات من المطر بين الخفيفة والمتوسطة.