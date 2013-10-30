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لجنة جديدة لتقييم وتطوير الخدمات والمرافق العامة بالجوف

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لجنة جديدة لتقييم وتطوير الخدمات والمرافق العامة بالجوف لجنة جديدة لتقييم وتطوير الخدمات والمرافق العامة بالجوف

الأمير فهد بن بدر استقبل الأهالي وترأس مجلس المنطقة

 عبدالعزيز المشيطي (القريات) ، أحمد المحيسن (الجوف)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الخامسة وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة بمدينة سكاكا، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي وممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء.صرح بذلك أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالعزيز بن أحمد الموسى، مبينا أن سمو أمير منطقة الجوف استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بالمرشحين الجدد كأعضاء بالمجلس بهذه الدورة، مؤكدا على أهمية العمل المتواصل والحرص التام لتقديم كل ما فيه خير للمنطقة وأبنائها وكل ما يحتاجون إليه من خدمات من خلال تنفيذ المشروعات التنموية في الوقت المحدد لها والدراسات والمقترحات من مشاريع مستقبلية، بما يضمن توفير الراحة والرفاهية لهم، إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر - أيدهم الله-.وأشار المهندس الموسى إلى أنه تم في هذه الجلسة إقرار تشكيل إنشاء لجنة جديدة بمسمى «لجنة تقييم وتطوير الخدمات والمرافق العامة»، يرأسها أحد الأعضاء المرشحين من المهندسين، بالإضافة إلى عضوية جميع مديري الإدارات الخدمية: الأمانة، الشؤون الصحية، المياه، الكهرباء، النقل، الاتصالات، التربية والتعليم، الشؤون الإسلامية، ومن يتطلب الأمر مشاركته بهذه اللجنة، ويكون دورها ومهمتها إعداد تقارير بصفة دورية عن أحياء مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة وحصر احتياجاتها وتقييم الخدمات والمرافق ودراسة المشاكل الفنية والإدارية ووضع خطط للتطوير تتوافق مع ما يدرج بالخطة الخميسية للإدارات وبناء جسور للتواصل بين الأجهزة الحكومية سواء بالمنطقة أو الوزارات المعنية، وعلى ضوء ما يتضح من تقارير تخاطب الجهات المختصة سواء بالمنطقة أو الوزارة التابعة لها.كما تم استعراض آلية عمل المجلس ولجانه واختتم الموسى تصريحه بأن المجلس اتخذ عددا من التوصيات اللازمة حيال ما تم مناقشته في هذه الجلسة.من جهة اخرى، استقبل الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعا من المواطنين والمسؤلين والأعيان، الذين قدموا للسلام على سموه.

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