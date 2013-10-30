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تعليم حائل يحذر المدارس من التقلبات الجوية

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 خلف الحمود (حائل)

أبلغت إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل منسوبيها لأخذ الحيطة والحذر بعد تحذيرات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتوقعات فرص هطول أمطار متوسطة على أجزاء من المملكة ابتداء من اليوم الأربعاء، خاصة على حائل، يصحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.ووجهت إدارة تعليم حائل جميع الإدارات والمدارس التابعة لها في حال تطلب الأمر ضرورة صرف الطلاب والطالبات حسب تعليمات الدليل الإجرائي بإعداد محضر من قبل لجنة الطوارئ بالمدرسة يحدد فيه مبررات خروج الطلاب والطالبات محددا فيه الوقت الزمني لصرف الطلاب والطالبات ومتابعة انصرافهم حتى آخر طالب وطالبة وإرسال صور من المحضر إلى مكتب المدير العام أو المكتب التربوي التابعة له المدرسة.

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