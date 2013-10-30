تدشين بوابة التوظيف الإلكتروني بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

عبدالله القرني (الخرج)

دشن مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن العاصمي بوابة التوظيف الالكترونية ونظام البحث العلمي والدورات التدريبية والأدلة التفاعلية، لاستخدام بوابة التعلم الالكتروني التي خصصت لها العمادة قناة على موقع اليوتيوب كمساهمة من الجامعة في حراك التعلم الإلكتروني واستخداماته بالمنطقة.جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات يوم تقنية المعلومات الأول بالجامعة يوم امس بمبنى 6 بالمدينة الجامعية الذي تنظمه عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد.وبدأت الفعاليات بآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية لعميد تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور محمد القحطاني رحب فيها بالحضور ثم قدم عرضا تقديميا عن عمادة تقنية المعلومات بالجامعة اشتمل على رؤيتها ورسالتها وأهدافها والخطط المستقبلية لها وكافة الأنظمة الإلكترونية التي انشأتها بالجامعة، وفي ختام كلمته شكر مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن العاصمي على دعمه المتواصل للعمادة.بعد ذلك قدم 12 متحدثا أوراق عمل مقسمة على أربع جلسات الأولى بعنوان (تسريع الابتكار التعليمي من خلال إنترنت الأشياء) والثانية (الجامعات الرقمية :إعداد الطلاب لمواجهة تحديات الألفية الجديد) والثالثة تناولت موضوع (إقامة بنية حاسوبية تحتية في الجامعات العصرية) والرابعة جاءت مخصصة للشركاء الاستراتيجيين للجامعة حيث تحدث فيها الدكتور خالد بن حسين العجمي مدير عام برنامج سفير لدعم المبتعثين بوزارة التعليم العالي ومحمد بن عبدالعزيز الشويعر مدير الإنتاج الرقمي بالمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ومضر البحري كبير مستشاري يسر لخطة التحول الإلكتروني بالجامعة.وفي ختام المناسبة قدم وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري كلمة قال فيها «إننا نعايش مرحلة زمنية أصحبت الطفرة التكنولوجية فيها أبرز شعاراتها وأقوى معطياتها حتى انها اقترنت بالإبداع والتميز، وانطلاقا منها أصبحنا نسمع عن المدن الجامعية الذكية، والجامعة تضع نصب عينيها التربع على أفضل مراتب الجودة والإتقان وتبذل لأجل ذلك الكثير من الجهد والمال وتعد الخطط المتتالية في ضوء الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- وتطبيقا للخطة الاستراتيجية للجامعة التي تم اعتمادها والحمد لله، وبهذا يمكننا مواكبة التقدم التكنولوجي وإجادة تطبيقاته والافادة القصوى منه ومن شأن ذلك اختصار الاوقات وتوفير الجهود وتعزيز الجودة الادارية للجامعة والارتباط التكاملي بين كافة إدارات الجامعة وعماداتها ومراكزها».