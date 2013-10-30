السفير ساترفيلد يتبرع بكتب وأجهزة كمبيوتر لمستشفى سرطان الأطفال 57357

كتب : أ ش أ الأربعاء 30-10-2013 00:39

قام السفير دافيد ساترفيلد، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بزيارته الأولى إلى مستشفى سرطان الأطفال أمس، حيث قدّم تبرعا يشمل مجموعة من الكتب وجهاز كمبيوتر للأطفال والمستشفى باسم الولايات المتحدة.

ووصف السفير ساترفيلد مستشفى سرطان الأطفال بأنه "متميز"، مضيفا أن دور المستشفى في تغيير حياة الأطفال ومنحهم الأمل لمستقبل أفضل هو "أمر مُلهم".

وأعرب عن إعجابه بالشراكة التي ترتبط المستشفى من خلالها بالعديد من كليات الطب والمعاهد الأمريكية، وهو ما يعبّر عن أهمية العلاقات بين الشعوب بما يفيد البلدين.

والتقى السفير ساترفيلد خلال الزيارة مع المرضى وأسرهم، وإدارة المستشفى وطاقم العاملين بها، للتعرف على تاريخ المستشفى والخطط الحالية لتوسعته.