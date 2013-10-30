د.هشام حفناوى: ارتفاع الإصابة بالسكر فى مصر والتوعية هى الحل

أوضح الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر، أن المعهد يستقبل يوميا ألف مريض سكرى, مما يشير إلى الارتفاع المتزايد فى نسب الإصابة بالمرض فى مصر.

وأشار دكتور هشام أن المعهد يستقبل المرضى فى مختلف التخصصات ما بين وحدة الأطفال ومرضى القدم السكرى, فضلا عن العمليات التى تجرى للقدم السكرى والغدد الصماء, والتدخل غير الجراحى للقدم السكرى من خلال الأشعة التداخلية ومن خلال وضع دعامات للأطراف لمنع بتر القدم.

ويؤكد دكتور هشام أن التوعية من السكرى هو الحل للوقاية من الإصابة به ومن مضاعفاته, وبين أن المعهد يعقد يوم للتوعية فى الأماكن التى لا تشمل وحدات لراعية السكر, وذلك لتوضيح مرض السكر وطرق العلاج وكيفية تجنب مضاعفاته.

وعلى الجانب الآخر يرى دكتور هشام أنه يجب توعية الصيادلة والأطباء, لتوضيح أحدث طرق العلاج لمرض السكر وتوحيد طريقة العلاج.

وتشير الدراسات إلى وجود عوامل لرفع الإصابة بالسكر, من بينها ارتفاع نسب الكوليسترول والتدخين والسمنة وعدم ممارسة الرياضة بانتظام.

وتحتل مصر المركز العاشر على مستوى العالم فى معدلات الإصابة بالسكر, ومن المتوقع وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية أن تصل مصر إلى المرتبة الثامنة عام 2030.

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