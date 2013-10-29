الأهلي يفوز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

تُوج فريق الأهلي لكرة القدم بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد الإمارات وحاكم دبي للإبداع الرياضي الخامسة لعام 2013 بعد الإنجازات التي حققها في الموسم الرياضي المنتهي 2012/2013.

وتعد الجائزة هي الأكبر عربيا إذ تبلغ قيمة جوائزها 3.4 مليون دولار توزع على 16 فئة مختلفة بين إداريين وفرق وأندية ومؤسسات ولاعبين ناجحة في العام الماضي.

وكان الأهلي قد تقدم للمسابقة بملف يشمل فوزه بدوري أبطال إفريقيا وسط الظروف العصيبة التي مر بها من مقتل 74 مشجعا ونجح في المشاركة في بطولة العالم للأندية وأنهاها في المركز الرابع، هذا بجانب توقف النشاط في مصر.

وأطلقت جائزة محمد بن راشد في الثلاثين من مايو لعام 2007 وتقسم لثلاث فئات رئيسية: (جائزة الإبداع الرياضي الفردي – جائزة الإبداع الرياضي الجماعي – جائزة الإبداع الرياضي المؤسسي) وتندرج تحت كل فئة عدة فروع تنال الجوائز بين إداريين ولاعبين وأفراد وشخصيات عامة.

وكان حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر قد حصدها في فئة المدرب العربي المبدع عام 2009 بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين مع الفراعنة.

وفي جوائز 2010 لم تكن مصر حاضرة، وفي 2011 كان منتخب مصر لكرة اليد للشباب قد حصل على جائزة الإبداع الرياضي للفريق العربي، وهي التي توج بها الأهلي.

وفي 2012 كان علاء الدين أبو القاسم لاعب بطل مصر في فضية الشيش الذي حققها في أوليمبياد لندن 2012 في فئة رياضي ناشيء.