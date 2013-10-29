قلة الوعى لدى مرضى السكر تزيد نسب حدوث المضاعفات طويلة المدى

قال الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى وجراحة الأوعية الدموية، تعتبر مشكلة القدم السكرية واحدة من أهم المشاكل الصحية نتيجة الإصابة بمرض السكر نظراً لتفشى الإصابة بمرض السكر حيث تتزايد أعداد المصابين بمرض السكر سنوياً وبصورة متنامية.

وأضاف مطر، نظرا لقلة الوعى لدى كثير من المرضى بأهمية التحكم فى مستويات السكر فى الدم لديهم، فقد تزايدت نسب حدوث المضاعفات طويلة المدى لمرضى السكر، ويأتى فى مقدمة ذلك نسب الإصابة بحدوث مضاعفات القدم السكرية.

وأوضح تكمن خطورة مشكلة القدم السكرية على مرضى السكر فيما قد يترتب عليها من حدوث قرحة مزمنة تستلزم عقاقير ومضادات قد تضر بكلى المريض التى تعانى فى الغالب من مضاعفات مرض السكر، أو ما قد يرافق ذلك من تصلب شرايين الأطراف وشرايين بقية الأوعية الدموية المغذية للقلب أو الدماغ، إضافة إلى حدوث تشوهات فى القدمين تساهم فى تكرر حدوث القروح وتعطل التئام الجروح.

ويشير مطر إلى أهم أسباب القرح فى القدم فى مرضى السكر هى:

- تلف الأعصاب الطرفية يؤدى لعدم شعور المريض بالضغوط الزائدة التى تتلف الجلد مما يؤدى إلى ظهور تقرنات زيادة سمك الجلد مما ينتج عنه القرح.

>- ضيق وانسداد الشرايين نتيجة ضعف الدورة الدموية فإن الجروح لا تلتئم بسرعة، كما أن الإصابات البسيطة أو الضغط يمكن أن يؤدى إلى حدوث تقرحات فى القدم، وتسمى قرحة القدم الناتجة عن نقص الدورة الدموية.

>- الجروح التى لا تلتئم بسبب عدم الانتظام فى علاج السكر والبقاء على معدلات عالية للسكر.

>- الأمراض الجلدية التى قد تصيب باطن القدم قد تؤدى لقرح أيضا.

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