"منصور" يبحث دفع العلاقات الاقتصادية في ثاني جولاته الخارجية بالكويت والإمارات

كتب : أحمد البهنساوي منذ 59 دقيقة

يبدأ المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، جولة خليجية غدا، تشمل دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، يرافقه فيها نبيل فهمي وزير الخارجية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يكون في استقبال منصور عند وصوله إلى مطار الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فضلا عن كل من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وصباح الخالد الحمد الصباح وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

ويتوجه منصور، عقب مراسم الاستقبال الرسمي بمرافقة أمير الكويت إلى قصر بيان حيث تعقد جلسة مباحثات منفردة تليها جلسة مباحثات موسعة، ثم مأدبة غداء يقيمها تكريما لمنصور والوفد المرافق له.

ويختتم منصور، جولته الخليجية بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يكون في استقباله رسميا بمطار أبوظبي الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور هادف الظاهري وزير العدل الإماراتي (رئيس بعثة الشرف).

ومن المقرر أن يعقد المستشار عدلي منصور جلسة مباحثات مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 31 الجاري بقصر الروضة بمدينة العين، يليها مأدبة غداء بقصر الإمارات. كما يعقد منصور لقاءً مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي.

وأكد بيان الرئاسة، أن الجولة الخليجية تأتي في إطار حرص المستشار عدلي منصور على التعبير عن الامتنان للموقف الحازم والحاسم الذي اتخذته القيادتان الإماراتية والكويتية في لحظة تاريخية فاصلة لمساندة إرادة الشعب المصري، فضلا عن التعبير عن تقدير مصر حكومة وشعبا للدعم الاقتصادي الذي قدمه البلدان لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وتستهدف الزيارة تعميق العلاقات الثنائية المصرية مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وتوطيدها والدفع بها قدما في مرحلة ما بعد 30 يونيو فيما يمثل استثمارا استراتيجياً لمصر والإمارات والكويت يساهم في الحفاظ على مصالح كل دولة وأمنها القومي ويدعم كذلك الموقف العربي في مواجهة ما يحيطه من تهديدات.