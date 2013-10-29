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لا تقلقى من تحجر بطنك فى بداية شهور الحمل

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لا تقلقى من تحجر بطنك فى بداية شهور الحمل لا تقلقى من تحجر بطنك فى بداية شهور الحمل

تعتبر تجربة الحمل للمرة الأولى من الأمور التى تمثل نوعا من القلق لدى البعض نظرا للتغيرات التى تطرأ بشكل مفاجئ وغير معتاد.

وبالطبع فكونها التجربة الأولى يجعل منها أمرا مجهولا ونجد بعض السيدات لا يقدرن على تمييز الأمور الطبيعية عن تلك الخطرة.

إحدى السيدات التى تمر بتلك التجربة للمرة الأولى تسأل وتقول: أنا حامل فى الشهر الرابع وبطنى كبيرة لكن غير قاسية أو مشدودة. فقط أشعر بقساوة على بعد أربعة أصابع أسفل السرة.
>وأشعر بكتلة صلبة ومتحجرة بحجم الكف أسفل بطنى على الجهة اليسرى هل هذا طبيعى؟ وما هذه الكتلة؟ كما أنى فى بعض الأحيان أشعر بتقلصات فى تلك المنطقة؟

ويجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: إن ما تشعر به السيدة فى المكان التى أشارت إليه هو الرحم والذى يقع أسفل السرة فى بداية الحمل ومن الأمور الطبيعية أن يكون صلبا إلى حد ما فى تلك الفترة وخاصة فى الحمل الأول، وهذا الأمر لا يستدعى القلق على الإطلاق.

أما فى حالة شعور السيدة بألم فى تلك الكتلة هنا يفضل استشارة الطبيب لوصف علاج مناسب لتخفيف هذا الألم ومنع تقلصات الرحم.
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مصر 365