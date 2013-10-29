أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

البرازيل تصر على تخزين بيانات الإنترنت داخل البلاد بعد كشف تجسس أمريكي

Google+ Print
البرازيل تصر على تخزين بيانات الإنترنت داخل البلاد بعد كشف تجسس أمريكي البرازيل تصر على تخزين بيانات الإنترنت داخل البلاد بعد كشف تجسس أمريكي

كتب : رويترز الثلاثاء 29-10-2013 13:40

أشار مشروع قانون إلى أن البرازيل التي تسعى لحماية مواطنيها من تجسس أمريكي مزعوم، تمضي قدما في خطتها لإرغام شركات الإنترنت العالمية على تخزين البيانات التي تحصل عليها من المستخدمين البرازيليين داخل البلاد.

ورغم معارضة شركات متعددة الجنسيات للبرمجيات ومعدات الكمبيوتر والاتصالات، فإن رئيسة البرازيل ديلما روسيف، تحث المشرِّعين على إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع القانون، الذي أثاره الكشف عن عمليات تجسس أمريكية واسعة النطاق على بيانات الاتصالات البرازيلية.

وإذا تم إقراره، فإن القانون الجديد قد يؤثر على طريقة عمل عمالقة الإنترنت، مثل "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر" وشركات أخرى، في أكبر بلد بأمريكا اللاتينية وأحد أضخم أسواق الاتصالات في العالم.

ويقول مشروع القانون إنه "يمكن للحكومة أن تُلزم شركات خدمات الإنترنت (...) بأن تقيم وتستخدم مراكز لتخزين وإدارة ونشر البيانات داخل أراضي البلاد".

ويأتي إصرار روسيف على ذلك في أعقاب كشف عمليات مراقبة للولايات المتحدة في البرازيل، وصلت احد التنصت على مكالمات الهاتف الشخصي ورسائل البريد الإلكتروني لرئيسة البرازيل نفسها، وكذلك بعد تقارير صدرت مؤخرا عن عمليات تجسس أمريكية مماثلة على زعماء ومواطنين في ألمانيا وفرنسا، ومواطنين في دول أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة