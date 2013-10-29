أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مطالبات للقوى العاملة بفتح باب التواصل لتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج

Google+ Print
مطالبات للقوى العاملة بفتح باب التواصل لتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج مطالبات للقوى العاملة بفتح باب التواصل لتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج

كتب : بهاء الدين محمد منذ 59 دقيقة

ناشد مصطفى النفياوي، مؤسس الجمعية المصرية للعاملين بالخارج، وزارة القوى العاملة بفتح باب التواصل من أجل مضاعفة المهن المصرية بالخارج.‎

وقال النفياوي، في بيان صحفي "في إطار توفير الفرص الوظيفية للمصريين للعمل بالخارج تم التنسيق مع 59 شركة توظيف في كل من والكويت والإمارات والبحرين وإيطاليا وفرنسا وأمريكا، بعد أن تواصلنا معهم خلال فترة الشهر الماضي بغرض توفير فرص عمل لأكثر من 8000 مصري في الخارج دون اي مقابل مادي بشرط ان تتوافق السير الذاتية والمؤهلات والخبرات مع الشركات الراغبة في الحالق العمالة الاجنبية".

وأضاف "ما قمنا به هو إقناع تلك المكاتب الكبرى، أن للمصريين كفاءات متنوعة وعالية في الإنتاجية داخل العمل وتقدمنا لهم بالتقارير من واقع خبرتنا في مجال الموارد البشرية عن مستوى أداء المصريين مقارنة بالجنسيات الأخرى".

وأعلن أنه تم التفاهم مع 59 شركة لتضمين السيرة الذاتية للمصريين في المقام الأول عند طلب بعض الشركات للعمالة بدون اأي مقابل مادي.

وأشار إلى أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني ليكون الوسيط بين المصريين وتلك الوظائف المتاحة لذا نرجو من معاليكم دعم الفكرة وتعميمها بناء على طلبنا دون Hي مسؤولية على الوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً