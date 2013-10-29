مطالبات للقوى العاملة بفتح باب التواصل لتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج

كتب : بهاء الدين محمد منذ 59 دقيقة

ناشد مصطفى النفياوي، مؤسس الجمعية المصرية للعاملين بالخارج، وزارة القوى العاملة بفتح باب التواصل من أجل مضاعفة المهن المصرية بالخارج.‎

وقال النفياوي، في بيان صحفي "في إطار توفير الفرص الوظيفية للمصريين للعمل بالخارج تم التنسيق مع 59 شركة توظيف في كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين وإيطاليا وفرنسا وأمريكا، بعد أن تواصلنا معهم خلال فترة الشهر الماضي بغرض توفير فرص عمل لأكثر من 8000 مصري في الخارج دون اي مقابل مادي بشرط ان تتوافق السير الذاتية والمؤهلات والخبرات مع الشركات الراغبة في الحالق العمالة الاجنبية".

وأضاف "ما قمنا به هو إقناع تلك المكاتب الكبرى، أن للمصريين كفاءات متنوعة وعالية في الإنتاجية داخل العمل وتقدمنا لهم بالتقارير من واقع خبرتنا في مجال الموارد البشرية عن مستوى أداء المصريين مقارنة بالجنسيات الأخرى".

وأعلن أنه تم التفاهم مع 59 شركة لتضمين السيرة الذاتية للمصريين في المقام الأول عند طلب بعض الشركات للعمالة بدون اأي مقابل مادي.

وأشار إلى أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني ليكون الوسيط بين المصريين وتلك الوظائف المتاحة لذا نرجو من معاليكم دعم الفكرة وتعميمها بناء على طلبنا دون Hي مسؤولية على الوزارة.