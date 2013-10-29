الأهلي وأورلاندو على ملعب المقاولون بحضور جماهيري

وافقت وزارة الداخلية على إقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة على ملعب المقاولون العرب بحضور جماهيري.

ويلعب الأهلي في جنوب إفريقيا مع أورلاندو بايرتس يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يخوض مباراة الإياب يوم 10 من نفس الشهر.

وطلب الكاف من الأهلي تحديد ملعب مباراة الإياب في موعد أقصاه الأول من نوفمبر.

وذكر بيان رسمي من وزارة الرياضة أن وزارة الداخلية وافقت على إقامة مباراة الأهلي وأورلاندو على ملعب المقاولون العرب بحضور جماهيري.

وأشار البيان إلى أن حسن حمدي رئيس الأهلي قد ناشد طاهر أبو زيد وزير الرياضة المساعدة من خلال اتصاله بالجهات الأمنية في اختيار ملعب لمباراة النهائي الإفريقي من بين ثلاثة ملاعب كان من بينها المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تقوم الجهات الأمنية بإجراءات خاصة لتأمين المباراة التي ستجري بحضور الجماهير وبحضور كبار المسؤولين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خاصة وأنها تسبق مباراة العودة بين مصر وغانا في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل يوم 19 نوفمبر.

يذكر أن الأهلي خاض نهائي النسخة الماضية أمام الترجي على ملعب برج العرب.