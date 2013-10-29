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غدا.. "الجلاد" يواصل فتح ملف تلوث البحيرات في "لازم نفهم"

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غدا.. "الجلاد" يواصل فتح ملف تلوث البحيرات في "لازم نفهم" غدا.. "الجلاد" يواصل فتح ملف تلوث البحيرات في "لازم نفهم"

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

يواصل الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، في حلقة الغد من برنامجه "لازم نفهم" الذي يذاع على قناة cbc، فتح ملف "تلوث البحيرات" في مواجهة جديدة بين الصياديين والحكومة، حيث يستضيف الدكتور خالد حفني رئيس هيئة الثروة السمكية، ومجموعة من الصيادين.

ويشرح الجلاد في الحلقة كيف أن تلوث البحيرات بمواد تسبب إصابة الأسماك بالأمراض يؤدي لانقراض كثير من الأنواع، ونقص إنتاج البحيرات من السمك، كما يسبب أضرارا للصيادين والمستهلكين الذين يتناولون الأسماك، كما يرصد عن طريق الصيادين انقراض بعض أصناف الأسماك في بحيرتي إدكو وقارون.

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