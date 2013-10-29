ترحيل 72 سودانيا حاولوا التسلل إلى ليبيا عبر مصر

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، 72 سودانيا إلى الخرطوم كان تم القبض عليهم قبل أيام أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا.

ووصل السودانيون وسط حراسة أمنية قادمين من مرسى مطروح، حيث تم القبض عليهم الأسبوع الماضى أثناء محاولاتهم التسلل عبر الحدود المصرية الليبية لدخول ليبيا والبحث عن عمل أو التسلل عبر البحر إلى إيطاليا.

وأضافت المصادر أنه تم إصدار وثائق سفر للسودانيين بالاتفاق مع السفارة السودانية لدى مصر وترحيلهم على رحلتين للخطوط السودانية إلى الخرطوم حيث نقلت الأولى 51 مرحلا بينما نقلت الثانية 21 آخرين.