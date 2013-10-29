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زيت جوز الهند لبشرة خالية من العيوب وشعر لامع

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زيت جوز الهند لبشرة خالية من العيوب وشعر لامع زيت جوز الهند لبشرة خالية من العيوب وشعر لامع

تعتقد الكثير من الفتيات أن زيت جوز الهند تقتصر فائدته علي تغذية الشعر وتنعيمه فقط ، فزيت جوز الهند يعد من أفضل مرطبات البشرة علي الإطلاق ويغذيها بما تحتاج من عناصر .

يفيد زيت جوز الهند في ترطيب البشرة وعلاج جفافها وتشققاتها لذا يمكنك إستخدامه علي شفتيك في فصل التاء وعلي الكعبين والركبتين وأماكن التشقق في الجسم كما يقول الدكتور أيمن محمد أخصائي الأمراض الجلدية .

ويضيف " زيت جوز الهند يساعد علي نعومة البشرة ويجعلها منتعشة بسبب الترطيب الذي يضيفه لها وباستخدامه بشكل مستمر يمكنه القضاء علي أي قرة أو خلايا ميتة تظهر علي البشرة وتسئ إلي مظهرها وملمسها " .

زيت جوز الهند كما هو معروف يمد الشعر بالتغذية التي يحتاجها حيث يغذي الجذور ويعمل علي التخلص من القشرة ويصفف الشعر ويجعله ناعما وأطرافه لا تعان من الخشونة والتقصف .وينصح أيمن بدهنه علي فروة الرأس في الأسبوع مرتين أو أكثر وتدفئة الرأس جيدا للاستفادة القصوى منه .

ويوضح أخصائي الجلدية ، زيت جوز الهند متعدد الاستخدامات والفوائد فهو ينشط الدورة الدموية فيعمل علي إطالة الشعر وتكثيفه وكذلك الرموش والحواجب ، وساعد علي التخلص من آثار تمدد الجلد ،وهو زيت للتدليك عالي الفائدة بحث يساعد علي التغذية للبشرة واسترخاءها .
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