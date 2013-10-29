جامعة طيبة تطلق برنامجاً للتجسير في تخصص التمريض

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)
بدأت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس بالقبول في البرنامج التكميلي (التجسير) في تخصص التمريض للبنين والبنات من خريجي الكليات والمعاهد الصحية الحكومية ولمدة أسبوعين في كلية التمريض بالمدينة المنورة والكلية الطبية التطبيقية بفرع الجامعة بينبع وكلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع الجامعة بالعلا.وأوضح عميد كلية التمريض بالجامعة الدكتور عمر النزهة أن كلية التمريض بالمدينة المنورة ستقبل خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة تخصص تمريض عام، وخريجي المعاهد الصحية تخصص تمريض في تخصص تمريض باطنة وجراحة (طلاب وطالبات)، وخريجي كليات العلوم الصحية تخصص القبالة في تخصص تمريض الأمومة والطفولة (طالبات)، مبينا أنها ستقبل في كلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع الجامعة بينبع خريجات كليات العلوم الصحية المتوسطة تخصص تمريض عام، وخريجات المعاهد الصحية تخصص تمريض في تخصص تمريض باطنة وجراحة طالبات، وفي كلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع الجامعة بالعلا سيتم قبول خريجات المعاهد الصحية في نفس التخصص.وأفاد النزهة أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يكون الطالب والطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، متفرغا للدراسة طوال فترة التحاقه بالبرنامج التكميلي، وحاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة في أحد تخصصات التمريض، على ألا يقل المعدل العام للطالب والطالبة في برنامج الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم عن «جيد «، وأن يكون لدى الطالب قرار تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما يشترط أن يتوفر لدى المرشح أحد الاختبارات القياسية لإجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 425 في اختبار التوفل الورقي (pbt) أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى، وأن يقوم المتقدم بتوفير خطاب الموافقة المبدئي للتفرغ النهائي قبل تاريخ بدء الدراسة الفعلي من جهة العمل لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية.وبين أن المستندات المطلوبة للقبول تشمل صورة مصدقة من وثيقة التخرج وصورة مصدقة من السجل الأكاديمي وصورة من قرار تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصورة الهوية الوطنية وصورة من شهادة اللغة الإنجليزية كما يلزم إحضار الأصول للمطابقة على أن يتم تسليم الأصول في حال القبول النهائي.ونوه إلى أن التقديم سيكون حضوريا للطلاب في كلية التمريض بالمدينة المنورة شطر الطلاب مبنى (8) ويكون التقديم حضوريا للطالبات في كلية التمريض بالمدينة المنورة شطر الطالبات أو ترسل الوثائق المطلوبة عن طريق أحد مقدمي الخدمة المعتمدين (البريد السعودي المسجل، فيديكس، اراميكس، DHL ) على العنوان ( المدينة المنورة، جامعة طيبة، صندوق بريد رقم 344، كلية التمريض، شطر الطلاب بحي الفيصلية) مع الاحتفاظ برقم الإرسالية للمتابعة.عقدت جامعة طيبة ممثلة في وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي وأمانة منطقة المدينة، الاجتماع التحضيري الأول لمبادرة «التوطين بالتنمية»، بحضور ممثلين عن مركز حاضنات الأعمال، وريادة الأعمال بالجامعة ومنسق وحدة الشراكة الاستراتيجية بمعهد البحوث والاستشارات، وصاحب المبادرة الدكتور محمد المرتضى بابكر، وأمين عام جمعية البر الخيرية بجدة الدكتور المهندس سعود البلوي.وجرى خلال الاجتماع طرح توصيات لمشروع تجريبي مقترح لتنمية المناطق الريفية والعمل على توفير فرص عمل للشباب كأساس في مشاريع المبادرة، وصياغة الإطار العام المقترح لمراحل العمل بالمبادرة. الجدير بالذكر أن المبادرة تهتم بتسويق منتجات الشباب وتهيئتهم لقطاع الاستثمار ودعمهم للنهوض بهم في كافة المستويات والمجالات.