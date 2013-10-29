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القبض على مهرب في ينبع بحوزته 4 آلاف حبة كبتاجون

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القبض على مهرب في ينبع بحوزته 4 آلاف حبة كبتاجون القبض على مهرب في ينبع بحوزته 4 آلاف حبة كبتاجون

 أحمد الأنصاري (ينبع)

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق في طريق ينبع المدينة المنورة السريع في كيلو 65 المتجه إلى طريق جدة أمس، من القبض على مهرب مخدرات بحوزته 4 آلاف حبة كبتاجون قام بوضعها في ديكور مقعد السائق.تم ذلك أثناء قيام قوات أمن الطرق بدورها المعتاد في إحدى نقاط التفتيش بالطريق لدى إيقاف قائد إحدى المركبات ذات الدفع الرباعي وقد ظهرت عليه علامات الخوف، وعلى الفور اكتشف رجال الأمن خلال عملية التفتيش الكمية مخبأة في ديكور مقعد السائق من الخلف.وحررت القوات الخاصة لأمن الطرق المضبوطات وسلمتها مع المهرب لإدارة مكافحة المخدرات بينبع بحكم الاختصاص بمتابعة ميدانية من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد صالح الغامدي.يذكر أن القوات الخاصة لأمن الطرق في طريق ينبع المدينة المنورة تبذل جهودا كبيرة في التصدي للمهربين وضبط بعض المخالفات وتقديم المساعدات لمرتادي الطريق.

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