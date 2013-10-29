أمير المدينة يرأس لجنة الحج ويبارك نجاح الموسم

خالد الجابري (المدينة المنورة)

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج، مؤكدا سموه أن النجاح الذي تحقق جاء بفضل الله أولا ثم بالتوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وحرصهم على تقديم الدعم غير المحدود وتوفير جميع الإمكانيات للقطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مما أسهم في تسهيل أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة المدينة المنورة أمس اجتماع لجنة الحج بالمدينة المنورة الذي عقد بهيئة تطوير المدينة المنورة، مثمنا الجهود التي قدمتها مختلف القطاعات العاملة بالمدينة المنورة في موسم الحج ومهنئاً العاملين كافة بما تحقق من نجاح في فترة ما قبل الحج.وأوضح مدير عام إدارة التطوير الإداري بالإمارة سكرتير لجنة الحج بالمدينة المنورة سامي بن أحمد عيساوي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما شاهد سمو أمير المنطقة عرضا قدمته سكرتارية لجنة الحج بالمدينة المنورة تضمن إحصاءات ومؤشرات وأبرز المستجدات لموسم ما قبل الحج واستعدادات مختلف الجهات المعنية لموسم ما بعد الحج، كما ناقش الاجتماع عروضاً قدمتها عدد من الجهات العاملة في الحج، مشيرا إلى أن إجمالي القادمين للمدينة المنورة لموسم ما قبل الحج 755920 حاجاً بنسبة أقل 18% عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمساكن والفنادق المصرح لها 390474 سريراً بزيادة بنسبة 1% عن العام الماضي في حين بلغت ذروة إشغال المساكن والفنادق 63% فقط من الطاقة الاستيعابية، كما تم نقل 23 حاجا منوماً بمستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج وتطبيق برنامج (يقظ) لفحص السائقين على ما يزيد عن 7600 سائق.وأضاف سكرتير لجنة الحج بأن أبرز المستجدات التي طبقتها السكرتارية خلال موسم حج هذا العام شملت تأسيس نظام كاميرات مراقبة العمليات الميدانية في كل من ساحة مسجد الميقات ومراكز استقبال المطار والهجرة والبر، بالإضافة إلى تصميم وتشغيل مجموعة من الأنظمة التطبيقية في مجالات الإحصاء والتقارير اليومية والختامية والتوصيات، موضحا أنه تم في ختام الاجتماع اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة.