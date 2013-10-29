مستشفى الملك عبدالعزيز: طبيب «المواقع الاجتماعية» ليس من منسوبينا

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

أكد مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالكريم قشقري أن الصورة التي تم تداولها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية لشخص يرتدي زي طبيب بملابس غير لائقة بأنه ليس من منسوبي المستشفى.وأشار إلى أن تسجيلات الكاميرات ونتائج التحقيق أظهرت حضور هذا الشخص بشكل سريع خلال الفترة المسائية من موسم حج هذا العام واتجه لقسم الطوارئ واستفسر عن توفر بعض الأدوية وغادر سريعا بعدها، مرجحا أن يكون تابعا لإحدى اللجان الطبية الخاصة بمؤسسات الطوافة.وأكد مدير العلاقات العامة حرص والتزام جميع منسوبي المستشفى بالتقيد بالزي الرسمي، مشيرا إلى أن هناك تعليمات واضحة وصريحة بهذا الشأن.