98 حالة وفاة وتنويم 88 من الحجاج العرب طوال الموسم

13 في العناية المركزة.. خوج:

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

بلغ عدد حالات الوفاة في الحجاج العرب منذ بداية موسم الحج وحتى الآن 98 حالة وفاة كلها كانت طبيعية نتيجة كبر السن أو الأمراض المزمنة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تنويمها في المستشفيات 88 حالة مقسمة على العناية المركزية والأقسام الطبية المختلفة.وأوضح عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية والمشرف على إدارة الخدمات العامة المطوف عبدالرحمن محمد خوج، أن حالات الوفيات بين أوساط حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا عبر (19) دولة عربية من بداية أعمال موسم الحج وحتى الآن بلغ (98) حالة وفاة، مشيراً إلى أن المؤسسة وبمتابعة من رئيس مجلس إدارتها المطوف فيصل بن محمد نوح تتابع أوضاع (300) ألف حاج قدموا موسم حج هذا العام من جميع النواحي وخاصة الطبية، مبيناً أنه تم التنسيق مع مجموعات الخدمات الميدانية لمتابعة أوضاع الحجاج التابعين لهم من خلال الزيارات اليومية، مضيفاً أن اللجنة النسائية بالمؤسسة تتابع أوضاع الحاجات المنومات بمستشفيات العاصمة المقدسة والوقوف على أوضاعهن ومتطلباتهن.جاء ذلك خلال جولة مدير عام فرع وزارة الحج بمكة المكرمة الدكتور أمين فطاني مع خوج وقف من خلالها على عدد من الحالات الطبية لعدد من حجاج بيت الله الحرام المنومين بمستشفيات العاصمة المقدسة، ومتابعة أوضاعهم الصحية والطبية، حيث رافق الدكتور أمين ياسين فطاني في جولته على مستشفى منى الطوارئ عدد من مسؤولي الخدمات العامة بمؤسسات الطوافة.ووقف مدير فرع وزارة الحج بمكة المكرمة على (13) حالة طبية منومة بقسم العناية المركزة بالمستشفى واطمأن عليهم من خلال الفريق الطبي المتابع لأوضاعهم وعلاجهم.