تسليم 193 سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

سلم فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 193 سيارة لعدد من المعاقين الذين تقدموا بطلب سيارات لمركز التأهيل الشامل بجدة، حيث اشتملت السيارات على 81 سيارة من نوع «جمس فان» معدل موديل 2012، و112 سيارة من نوع «فورد فان» معدل موديل 2013.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الفرع فهد بن محمد العيسى أن عدد طلبات المعاقين الذين تقدموا بطلب سيارات بلغ 923 طلبا حيث تم قبول أوراق 865 حالة استكملت أوراقهم وتم رفض 58 حالة طلب مخالفة للشروط، كما بلغ عدد الحالات التي تمت التوصية عليهم 589 طلبا وعدد الحالات التي تمت الموافقة عليهم بشكل نهائي 273 حالة.وأكد العيسى أن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة حريص على تسليم جميع المعاقين لسياراتهم في أقرب وقت ممكن ممن تنطبق عليهم شروط منح السيارة وحسب الخطة الموضوعة وحسب تقديم الطلب، مشيرا إلى أن هناك شروطا وضوابط في منح السيارة منها أن يكون سعودي الجنسية من ذوي إعاقة جسدية شديدة وعمره من ست إلى 60 سنة ولا يزيد دخل الأسرة عن ثمانية آلاف ريال وأن لا يكون المتقدم مقيما في أحد المراكز الصحية أو التأهيلية الإيوائية ويكون ملفه مستكمل الأوراق الثبوتية من بطاقة أحوال أو كرت عائلة وصور شمسية وتقديم طلب وتقرير طبي بالحالة ومشهد بالراتب للمستفيد أو ولي أمره وعرضه على اللجنة بالفرع لقبول طلبه نهائيا ومن ثم رفعه للوزارة.