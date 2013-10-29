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«آخر مستجدات العيون» بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي

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 أحمد الحذيفي (الرياض)

ينظم قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والجمعية لطب العيون ندوته السنوية الأربعين بعنوان (آخر مستجدات أعصاب العيون) يومي الاثنين والثلاثاء 1-2/1/1435هـ الموافق 4-5/11/2013م بقاعة المحاضرات الرئيسية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض والهدف من هذه الندوة إلقاء الضوء على آخر المستجدات في طب أعصاب العيون.وسيترأس الندوة الدكتور ماجد بن محمد العبيلان أستاذ مساعد بالقسم، بمشاركة عدد من الأطباء العاملين بالمملكة وبالخارج.

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