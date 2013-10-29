اليوم.. "جنينة" يعود من الصين بعد حضور مؤتمر "الإنتوساى"

قال ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز سيصل اليوم الثلاثاء من دولة الصين عقب حضوره مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الإنتوساى"، الذى عقد يوم 17 من الشهر الجارى، وسيتوجه غداً الأربعاء لمقر الجهاز بمدينة نصر لاستلام مهام عمله.

وأضاف "حبيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الجهاز نجح فى إرساء مبادئ الرقابة والمحاسبة وما قدمه من ورقة عمل، مشيراً إلى أن المؤتمر أشاد بالمادة العلمية التى قدمها المستشار هشام جنينة للمنظمة واحتوت توصيات المؤتمر على جزء كبير من هذه المادة.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه 27 جهازًا رقابيًا على مستوى العالم، ومن بينها أجهزة الرقابة الأمريكية والفرنسية والألمانية، والعديد من الدول، الأمر الذى يؤكد الاعتراف الدولى بوضع الجهاز المركزى للمحاسبات وترتيبه عالمياً بأنه من أفضل الأجهزة الرقابية على مستوى العالم.