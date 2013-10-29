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تشغيل مستشفى الأمير محمد بن ناصر نقلة نوعية للخدمات الصحية بجازان

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 محمد مكي (جازان)

قام وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور عبدالعزيز الحميضي بجولة تفقدية على المستشفيات والمرافق الصحية بمنطقة جازان اطلع من خلالها على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، واجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بتشغيل مستشفى الأمير محمد بن ناصر واستمع إلى شرح مفصل من مدير صحة جازان الدكتور مبارك العسيري عن موعد ومراحل تشغيل المستشفى التي ينطلق أول مرحلة منها في العيادات الخارجية والطوارئ في بداية شهر محرم، ما يشكل نقلة نوعية وإضافة كبيرة للخدمات الصحية في ظل وجود تخصصات نادرة وثلاثة مراكز متخصصة في القلب والأورام والعيون وخبراء متخصصين مشرفين على تشغيله بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية ومدينة الملك فهد الطبية ما من شأنه أن يساهم في خفض نسبة المسافرين للعلاج خارج المنطقة.رافق وكيل الوزارة للطب العلاجي في جولته كل من إبراهيم حافظ وكيل وزارة الصحة المساعد للتشغيل والإمداد، الدكتور ياسين ملاوي المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية، الدكتور حامد العمران المشرف على العناية القلبية بوزارة الصحة والدكتور عبدالله الوادعي مدير عام المراكز التخصصية بوزارة الصحة.

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